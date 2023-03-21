顧問公司Jane Hali and Associates資深分析師拉米雷斯（Jessica Ramirez）表示：「耐吉可能趁此良機從愛迪達手中搶得更多市佔率，且該公司暢銷產品多於後者。」

耐吉訂於3月21日盤後公布財年第三季財報。分析師預估耐吉上季營收可望年增5.5％至114.7億美元，每股獲利估55美分。

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