顧問公司Jane Hali and Associates資深分析師拉米雷斯（Jessica Ramirez）表示：「耐吉可能趁此良機從愛迪達手中搶得更多市佔率，且該公司暢銷產品多於後者。」
耐吉訂於3月21日盤後公布財年第三季財報。分析師預估耐吉上季營收可望年增5.5％至114.7億美元，每股獲利估55美分。
運動用品大廠耐吉（Nike）上季營收與2023年市佔率可望成長，部分原因在於勁敵愛迪達（Adidas）陷入營運困境，後者與嘻哈歌手肯爺（Kanye West）終止合作後帶來6億美元損失。
顧問公司Jane Hali and Associates資深分析師拉米雷斯（Jessica Ramirez）表示：「耐吉可能趁此良機從愛迪達手中搶得更多市佔率，且該公司暢銷產品多於後者。」
耐吉訂於3月21日盤後公布財年第三季財報。分析師預估耐吉上季營收可望年增5.5％至114.7億美元，每股獲利估55美分。
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