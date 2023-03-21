新竹市長高虹安遭資策會認為她的博士論文引用報告逾8成，向台北地院提刑事自訴，控告她違反著作權，台北地方法院今（21日）首次開庭，依《刑事訴訟法》規定首次訊問不公開，除非有必要，不得先行傳訊高虹安，法官因此只傳喚只傳喚資策會代表、未傳訊高。

資策會提起刑事自訴主張，高虹安的博碩士論文，資策會做過2次比對，包含文字、圖片、表格、公式都複製2017年的2篇期刊論文，其中1篇被重製約8成、另1篇重製約3成，學術著作最重要是明示出處，這點高的論文沒做到，違反學術倫理。

不過，對於資策會的指控她侵害著作權，高虹安去年底多次公開否認，並強調自己的論文沒有重製、抄襲；台北地院受理資策會的刑事自訴案件後，21日上午首度開庭，傳喚資策會代表人到庭說明自訴範圍及事實，再決定是否需要及何時傳喚高虹安出庭應訊。

依據《刑事訴訟法》相關規定，資策會提起的自訴案件，承審法官首次開庭訊問資策會及調查證據後，如果法官發現資策會利用自訴程序恫嚇高虹安，得曉諭其撤回自訴。