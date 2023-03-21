英國男星保羅格蘭特（Paul Grant）過去演出過電影《哈利波特》中的「古靈閣妖精」及《星際大戰》受到關注，但他於上周被發現昏倒於倫敦王十字車站，雖當時緊急送醫治療但仍被醫師判定腦死，最終家屬忍痛同意拆除維生系統，於台灣時間21日宣布離世消息，享年56歲。
根據外媒報導，保羅格蘭特於上周四在倫敦王十字車站突然暈倒，而他所在車站正好為電影《哈利波特》最為經典的場景「9又3／4月台」，雖當時保羅格蘭特被緊急送醫治療，但仍回天乏術被醫師宣判腦死後，家屬於周日移除維生系統與保羅格蘭特告別。
對此，保羅格蘭特28歲女兒索菲傑恩格蘭特（Sophie Jayne Grant）證實父親的死訊，並表示雖然家人們都傷心欲絕，但紛紛稱讚父親「在許多方面都是傳奇」。不過保羅格蘭特近年來鮮少有新的影劇作品，據悉，他與妻子離婚後，儘管有新女友陪伴，但仍因沈迷於酒精與毒品幾乎花光所有積蓄。
事實上，保羅格蘭因罹患軟骨發育不全症（俗稱侏儒症），身高僅有132公分，但他卻利用自己的這項特點，接連演出《星際大戰六部曲：絕地大反攻》中的伊娃族成員、R2D2，以及《哈利波特》系列電影的「古靈閣妖精」，成為電影中難以忽視的另類亮點人物角色。
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