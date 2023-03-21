今（21）日「春分」恰巧是「天赦日」，民俗專家楊登嵙指出，「天赦日」是向玉皇大帝懺悔，祈求健康、財運順遂的日子；若是久病不癒、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解都特別靈驗。

楊登嵙指出，根據古書記載「春赦戊寅夏甲午。戊申赦日喜秋逢。三冬甲子甚為吉。百事遇禍反為福。其日可以緩（刑獄），雪（冤枉），施（恩惠）。」因此「天赦日」是向玉皇大帝懺悔、請求赦罪的好日子，這一天只要是祈福說好話、做好事，都是百無禁忌，唯一不宜殺生。

楊登嵙表示，許多人會利用「天赦日」在住家門口焚香祈求，或到廟裡祈求、懺悔赦罪，尤其久病不癒的因果病、事業不順、求身體健康、求官司糾紛化解等都特別靈驗。

今日上午5時到下午3時是祭拜最佳時間，可準備的供品有：清茶三杯、水果、素食餅乾、帶殼桂圓12顆、米糕、乞龜、九轉壽生蓮花、金紙、手寫懺悔文。拜拜時先稟告玉皇大帝自己的名字、年齡、生日、地址詳細資訊後，將懺悔文唸出來，懇求玉帝開恩赦罪；最後將金紙、懺悔文、蓮花一同焚化，並將桂圓敲碎，外殼也丟入金爐內一同焚化。

楊登嵙說，赦罪後是補財庫、迎好運的好時機，楊登嵙指出，天赦日祭拜完玉皇大帝後再補財庫、求好運，可以事半功倍，好運擋不住！

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