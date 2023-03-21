有「淡水蔡依林」之稱的民進黨前立委呂孫綾，今（21）日凌晨宣布「不會投入2024年民進黨立委初選及明年立委選舉」，將全力協助民進黨主席賴清德參選2024總統，並支持民進黨所推出的立委候選人，拋出震撼彈。

之前已為立委選戰準備多時的呂孫綾表示，2024總統大選是台灣與民主聯盟同行、與世界經濟接軌最關鍵的時刻，守護台灣自由的價值，全心投入協助賴清德主席參選總統，她責無旁貸，也是回報鄉親支持最好的方式，「孫綾也會全力支持民進黨在新北第一選區推出的候選人，團結凝聚支持力量，民進黨才能打贏這場艱困選戰。」

「很多鄉親疼惜，希望孫綾再戰一場！」呂孫綾提到，過去她為淡水爭取到許多建設，但身為民進黨的終身黨員，她認為「成功不必在我」，因此將全力支持賴清德，並協助民進黨贏得新北第一選區的立委席次，「拜託各位疼愛孫綾的鄉親，讓我們一起為民進黨打贏這重要的一仗，讓台灣的驕傲繼續在國際發光！」