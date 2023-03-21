小兒科醫師陳木榮分享，半年前去超商，排隊結帳時聽到2個國中男生的對話，內容讓他膽戰心驚，其中一人揚言「我要上李XX，這學期結束以前一定要上。」另一個人也附合說「你先上，之後再換我！」PO文讓不少家長驚呼可怕，這樣誰還敢生女兒？

陳木榮日前在臉書上分享，半年前他去超商買東西，排隊結帳的時候意外聽到排在他前面的2個孩子的對話，其中一人說「我要上李XX，這學期結束以前一定要上。」另一人聽了則說「那你先上，之後再換我。」

陳木榮表示，他本來以為生孩子以後，給孩子好的環境，孩子就可以一路順利地成長，但他發現他錯了，為人父母可以盡全力給孩子好的環境，但卻沒有辦法永遠保護孩子不會受到莫名的惡意傷害。

貼文引起網友討論，「這對話真的太可怕了」、「這對話聽到都不敢生女兒了，很怕女兒以後被欺負」、「我雖然沒有女兒，但我一定一定會好好教育兒子不可以這樣，有夠跨張這兩個男生」、「天呀！這看到一半我下巴掉下來」、「好可怕的對話，讓人一直想起黑暗榮耀裡那些加諸別人苦難為樂的學生，沒有一丁點的罪惡感」、「那2個國中生的對話很可怕，毫不在意的計畫傷害別人」。

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