大雅警分局員警鐵漢柔情視民猶親，牽起長輩的手建第二身分證，讓他們都能在最快時間回到溫暖的家。(警方提供)

大雅警分局員警鐵漢柔情視民猶親，牽起長輩的手建第二身分證，讓他們都能在最快時間回到溫暖的家。(警方提供)

讓失智長者快速找到回家路 大雅警用「這方式」建立第二身分證 (陳世宗翻攝)

台灣邁入高齡化社會，為幫助更多失智長者可快速找到回家的路！讓子女不再擔心。大雅警分局近日積極走訪轄區內各大照護中心、關懷據點等協助向高齡長者們進行指紋捺印建檔活動，打出「只要放鬆交出雙手，暖警幫助建立第二身分證｣為口號，讓家中長者不再害怕忘記回家的路。

警方指出，大雅警分局偵查隊鑑識警務員董譯澤日前率鑑識小隊，前往大雅青春日照中心，向現場20多位長者宣導建立指紋第二身分證的特性以及重要性，溫柔的講解、體貼的服務；讓現場長者們紛紛對大雅暖警們伸出雙手表示願意。

大雅警分局說，過去擁有指紋建檔的長者數較少，雖呼籲家中若有罹患失智的長者時，可以戴上愛心手環或是在常穿衣服裡繡上子女聯絡電話等，但仍有許多長者因不舒服會自行摘除或脫掉造成走失時，家人們心急如焚。透過大雅警提供的免費指紋建檔服務，可以在長者走失時，更快速得知長者身分，盡速聯繫到家人，減短晚輩們擔心害怕的時間。

指紋建檔是一項十分暖心感人的服務！大雅分局長劉雲鵬說，長輩們以前牽著我們的手，帶著我們長大，現在讓我們一同牽著長輩們的手，讓他們更快速地回到我們身邊。

劉雲鵬強調，歡迎聯繫大雅警分局偵查隊(04-25661029)預約指紋建檔服務，可以陪同長輩親自至大雅警分局接受服務，也可以預約大雅警察同仁到府服務，讓我們一同讓長輩們更加幸福、健康、快樂。