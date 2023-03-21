南方系統持續強大，全台「暖熱如夏」，今高溫除了北部「僅」29度，其他各地均逾30度，南部上看34度，未來幾天甚至還有35度機率。只是中南部陷缺水危機，再熱下去很不妙，最新模式模擬，鋒面將於周末報到，可望帶來一波降雨。

今天是「春分」，中南部過完一個乾冷冬季，又遲遲盼不到春雨，主要水庫蓄水量不斷探底。氣象專家吳德榮在《三立準氣象－老大洩天機》專欄撰文，他形容這個星期「暖熱如夏」，高溫曝曬下，恐讓水情更緊繃。

最新模式模擬，今起至周五南方氣團續強，今西半部晴時多雲，東半部多雲時晴、偶有零星陣雨；各地白天漸熱早晚涼，日夜溫差大。今平地氣溫：北部16至29度、中部18至32度、南部18至34度、東部17至33度。

明天更熱，各地最高溫將升到32至35度，台東、花東縱谷因西南風吹過山，受沉降作用影響，氣溫會飆到35度以上。

到了周末，一波鋒面抵達，北部、東部率先轉局部陣雨，中部也有機會下雨。吳德榮指出，這波鋒面自27日起至30日，在華南一帶、台灣附近活動，期間雨帶有觸及機率，「雖有降雨，能不能稍微解渴，還有待觀察」。