美國男模傑夫托馬斯（Jeff Thomas）驚傳在美國邁阿密時間8日墜樓身亡，享年僅35歲。隨後，其經紀人出面聲稱，傑夫並非輕生，而是在陽台自拍時不慎踩空失足摔落慘死。不過，家人透露傑夫生前已有嚴重的毒癮與心理問題，目前警方正積極調查死因。

傑夫托馬斯經紀人日前接受英國《每日郵報》報導訪問時，表示不相信傑夫托馬斯會自我了結生命，認為對方可能是在自拍時摔倒的。此外，經紀人還提到，傑夫去世前24小時間彼此還互有通電話，兩人一直在聊即將到來的試鏡，更透露「他迫不及待想告訴我他搬到邁阿密的事，他聽起來很激動」。

而警方目前已完成屍檢、且排除他殺嫌疑，但死因尚未確認。不過，托馬斯的弟弟卻在臉書上寫道：「大家一直以來關注Jeff 周遊世界的生活，看似過著最充實的生活的他，其實一直在與毒癮和心理健康挑戰作鬥爭，這最終導致了他的悲慘離世。」

而他的家人們也發文表：「雖然傑夫的掙扎很艱難，但我們要記住他是一個善良和有愛心的人，他具有極富感染力的幽默感，熱愛音樂、藝術和家庭，熱衷於幫助他人。他感動了那麼多人的生活，他的記憶將永遠活在我們心中。」

事實上，傑夫托馬斯生前是一名模優秀的模特兒，隸屬倫敦模特兒經紀公司AMCK旗下，經常出席各大時裝秀、拍攝雜誌，並且他也創立了個人品牌，經常在Instagram分享工作日常，與不少藝人相識，包括變形金剛女星梅根福克斯（Megan Fox）以及歌手妮可·舒辛格 (Nicole Scherzinger)等。

★《中時新聞網》關心您：保護自己、遠離毒品！

★《中時新聞網》關心您：再給自己一次機會！自殺防治24小時服務專線：1925（依舊愛我）、生命線：1995、張老師專線：1980。