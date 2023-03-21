《日股》日本股市21日休市1天 07:372023/03/21 時報資訊 時報編譯柳繼剛綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 適逢春分，日股21日休市1天，22日正常交易。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 《日股》瑞信獲救沒用 日經晨收跌0.83% 《美股掃瞄》兩個好消息 美股奮起了 《國際金融》日央行續寬鬆 官員憂心副作用 #日股 #21日 #休市 #日本股市 #適逢 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 若再凍漲 蛋商公會：不排除無限期休市 04:102023/03/20 生活新聞 蛋商擬休市遭陳吉仲嗆「假議題」 業者：尊重他的看法 16:332023/03/20 生活 蛋價凍漲蛋商釀休市 陳吉仲：假議題 04:102023/03/21 社會新聞 全球風險資產承壓 上周股票型基金失血 04:102023/03/21 投資理財 《鈴芽之旅》全台票房破1.5億 國語版由22位大咖老師配音 16:212023/03/20 娛樂 日本人台灣心 雄中校友河野昭獲高市榮譽市民 12:322023/03/20 生活 G7廣島峰會 日本擬邀澤倫斯基出席 04:102023/03/21 焦點新聞 台股基金今年漲近12％ 勝大盤 04:102023/03/20 投資理財 卡莉怪妞閃婚小3歲男星 深夜甜曬超夢幻婚紗照 08:232023/03/21 娛樂 賴清德接黨主席後 台日政黨2＋2交流 04:102023/03/21 政治要聞 傳蛋商擬休市抗議蛋價凍漲 陳吉仲怒回：假議題 10:582023/03/20 生活 台日高中生探討LGBTQ議題 日生列「唐鳳性別認同」 16:142023/03/20 生活 《日股》市場持續恐慌 銀行股拖累日經 15:292023/03/20 財經 大盤震盪 台股平衡基金抗跌優選 04:102023/03/20 投資理財 1分鐘讀財經》澳豐基金停贖！這家上市公司踩雷逾11億 超過總資產一半 08:392023/03/20 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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