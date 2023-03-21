財政部昨（20）日召開「全民共享普發現金宣導網站上線暨線上分流登記說明」記者會，公布「全民普發6000元」5種領取管道，裡面包含直接入帳、登記入帳、ATM領現、郵局領現，特定偏鄉造冊發放等5種。直接入帳限定特定族群；線上登記則從22日早上8點啟動；另ATM或郵局領現則不需要上網登記。

為了方便民眾領取「普發6000元」，昨官網「6000.gov.tw」和客服專線1988正式上線，至於「疫後強化經濟特別預算案」，朝野目前規劃將在24日表決並完成三讀程序，有望25日送到總統府，最快預計5個工作日後開始發放相關作業。

從「全民普發6000元」官網可以看到，ATM領現的領取時間是自特別預算經總統公布生效後第14天起。可到指定13家金融機構(含郵局)實體ATM機臺領取。ATM 機臺會張貼下列服務識別貼紙，方便民眾辨識領取，需準備提款卡(本人/代領人)、身分證字號或居留證號(本人/代領人)、發放對象健保卡卡號。

將本人/代領人提款卡插入ATM機臺後，輸入提款卡密碼，並輸入持卡人身分證字號或居留證號及發放對象健保卡號，交易成功後領取現金6,000元。且跨行提領民眾免收手續費。

而郵局領現部分，開放領取時間自特別預算經總統公布生效後第21天起，前往郵局臨櫃辦理，本人領取的情況領有健保卡者，應持健保卡領取；未領有健保卡者，請攜帶國民身分證或居留證等身分證明文件正本領取。而代領則需備有領取對象健保卡跟受託人身分證明文件(包含健保卡、國民身分證或居留證)正本，民眾只要到場確認領取資格及當場核對金額無誤後即可簽收。