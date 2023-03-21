日本時尚教主的卡莉怪妞（Kyary Pamyu Pamyu），因誇張造型與洗腦歌曲躍升成日本流行教主，且出道多年至今人氣不減，然而，她於日本時間21日於官方推特宣布與小3歲男星葉山獎之結婚了，更曬出多張超可愛的婚紗照。

卡莉怪妞與葉山獎之於昨（20）日深夜同步推特發出宣布結婚消息「一直為我們應援的粉絲，以及一直支持我們的所有相關人士，此刻，我們想告訴大家，葉山獎之和卡莉怪妞已經登記結婚」他們也表示，在雙方互相支持的情況下，會更加努力地投入到工作中，「今後請大家多多指教和鼓勵」。

除此之外，文中更附上小倆口多張婚紗照，可見卡莉怪妞禮服造型相當有她的個人風格，胸口上仍裝飾著她標誌性的大蝴蝶結，而在照片的背景布置也猶如童話般唯美，其中一張兩人隔著窗戶深情對望，眼神中流露出對彼此滿滿的愛意，閃瞎眾人。

事實上，卡莉怪妞擁有「日本流行教主」的封號，在亞洲更享有高人氣，至於葉山獎之則為大阪出身的日本演員，出道後演出多部作品，擁有精湛演技的他，成前途備受期待的新生代演員；其實兩人早在2020年夏天被拍到一起遛狗散步，之後更多次被粉絲直擊兩人逛超市、遊樂園，如今兩人終於修成正果，粉絲也相當開心紛紛給予祝福。