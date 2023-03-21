名人堂中鋒「俠客」歐尼爾（Shaquille O’Neal）上周末住院開刀，他在推特貼出自己躺在醫院的照片，標註他的TNT夥伴EJ（Ernie Johnson）與帕克（Candace Parker）寫道：「我想念你們大家。」球迷十分關心他的情況，短短1日的觀看次數幾乎達到1000萬。《紐約郵報》證實了這個消息，引述EJ先前提到歐尼爾要接受人工髖關節置換手術。

歐尼爾今年51歲，因為身軀龐大，髖關節的問題提早上身，歐尼爾本月初在自己的播客節目表示，他希望可以在4月中旬回到電視節目，同時他還要繼續減重。「我得減個30磅，我要找回我的8塊腹肌，我現在只剩下5塊肌了。」

去年前歐尼爾有過一次成功的減重，他從401磅減到365磅（181.9公斤減到165.6公斤），他的目標是345磅，差不多是他球員生涯後期的體重。雖然登錄的體重是325磅，實際上大家知道歐尼爾在NBA退役前已超過350磅。

歐尼爾實行的是「51飲食」，5餐減重餐和1次正餐，就是指奶昔、水果拼盤、雞胸肉、生菜沙拉、奶昔的循環，他打算要連做90天，有信心可以減下去。許多球迷湧入推特祝福歐尼爾，盼望他早日健康回歸。