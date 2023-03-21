核二廠2號機14日正式除役，加上經濟部近日拍板電價調漲，台灣的缺電話題再度浮上檯面。和碩董事長童子賢昨(20)日表示，若台灣接下來一年多陸續將核能發電廠除役，非碳排發電比重會下滑至10％邊緣，一旦國際社會開始課徵碳稅，台灣企業一年將會被課到2,000～4,000億元的碳稅，他直言未來台灣將被課碳稅課到暈頭轉向。

童子賢昨日出席「逆全球化下，台灣面臨的『艱難選擇』」論壇，並在會後指出，目前台灣不排碳發電的比重越來越低，並進一步指出，全世界不需排碳的發電占比為39%，台灣不需排碳的發電占比目標才20%，原先訂下的綠能發電占比在2025年達到20％目標，已經確定達不到，也讓台灣的人均碳排量是全球第七高。童子賢強調，若政府不輕諾全面廢核，目前就算落後一點，仍較接近國際水準，至少核一到核三加總起來，還有15%。

童子賢示警，若政府接下來一年多時間將核能發電廠陸續除役，台灣的非碳排發電比重會進一步下滑至10%邊緣，人均碳排量恐怕會高升至全球第一。若國際社會開始課徵碳稅，照目前國際社會的碳稅收費基準與台灣外銷的產值來試算，台灣企業一年將會被課到2,000～4,000億元的碳稅，童子賢直言，未來台灣產業的碳稅，會被課到暈頭轉向。