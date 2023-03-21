前總統馬英九將前往大陸訪問，成為74年來第一位訪陸的卸任元首，卻遭到綠營大力圍剿。對此，資深媒體人陳鳳馨認為，綠營其實很怕馬英九的這趟訪陸行，國民黨應該做的，是大大方方的去祝福馬的訪問行程。

對於不少綠營人物大罵馬英九訪陸，是故意跟總統蔡英文的訪美行「撞期、互別苗頭」，陳鳳馨昨（20）日在政論節目《少康戰情室》表示，這代表綠營很怕，因為在新聞效應上，會形成分庭抗禮的狀態，讓蔡訪美行程中所創造的議題被大打折扣。

陳鳳馨接著說，國民黨人愈是大大方方的祝福馬英九訪陸，這件事就對國民黨愈加分，只要國民黨覺得馬英九訪陸有道理，民眾同樣會這麼覺得；反之，若國民黨對此事小心翼翼、害怕，那麼這個加分，就不會加在國民黨身上。

陳鳳馨提到，不管馬英九何時訪陸，都會有三分之一的人強烈支持或反對，而關鍵就在剩下的三分之一中間選民如何看待此事。如果馬英九2019年訪陸，以當年的政治氣氛而言絕對是扣分，但現在的情況剛好相反，因為去年民進黨在九合一敗選後，將「抗中保台」改為「和平保台」，國民黨為什麼不能大大方方地接受「和中」這件事？國民黨用和平的具體行動，去告訴大家「和平才是台灣唯一一條路」，有什麼不能大大方方、理直氣壯的？