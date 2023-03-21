台中銀2022年合併淨收益150.17億元、年增9.44％，稅前淨利66億元、年增達18.52％，稅後淨利53.44億元、年增達11.43％，創歷史新高，每股盈餘1.12元。去年底逾放比0.15％持平前年底，備呆覆蓋率850.67％則較前年898.26％略降，表現仍維持穩健。

台中銀去年獲利成長，主要受惠放款規模擴大及升息效益，帶動合併利息淨收益107.74億元、年增16.13％，彌補手續費淨收益小減1.72％及其他淨收益減少13.47％影響，以及呆帳費用年減8.47％。

台中銀去年放款總額5195億元、年增7.09％，企金及消金分別年增6.28％、7.86％。存款總額6853億元、年增3.61％，台幣活存、外幣定存分別年增3.29％、44.11％。總存放比自73.6％升至76.07％，淨利差（NIM）自1.24％升至1.4％，總存放利差自1.74％升至1.92％。

台中銀為拓展國際版圖，去年10月宣布規畫以現金收購取得美國大陸銀行（American Continental Bank），然而近期美國矽谷銀行宣布倒閉、第一共和銀行則面臨經營危機，法人關注台中銀規畫投資美國大陸銀行，是否對未來營運造成負面影響？

對此，台中銀表示，對於造成美國矽谷銀行倒閉的主因，已就客群及業務結構、資產配置情形、金融資產未實現損益等狀況，審視美國大陸銀行的營運概況。目前經評估一切仍屬正常，未受此事件影響，但仍將密切注意效益是否持續發酵，或擴大在當地的經營風險。

此外，瑞銀集團將以32.5億美元收購瑞士信貸，瑞士金管會將瑞信發行、價值160億瑞郎的額外一級資本（AT1）債券減記為零、淪為廢紙，台中銀對此表示，未投資美國矽谷銀行及瑞信AT1債券，但持有瑞信銀行倫敦分行在國際版發行的2檔主順位金融債。

台中銀表示，持有的上述金融債金額約3.6億元，目前繳息狀況正常。而客戶對美國矽谷銀行及第一共和銀行均無直接投資部位，亦未持有瑞信AT1債券，目前沒有減損問題。若未來瑞銀直接承受瑞信，所有發行的債券都會直接轉為瑞銀相關債券，客戶權益應不受影響。

對於新總行大樓的興建進度，台中銀表示，目前玻璃帷幕已蓋到26樓，地上整體鋼構吊裝及樓地板興建本月將完工，整體實際興建進度逾81％，符合預定進度。大樓整體結構工程預計明年1月5日完工，目前進度並無延遲。