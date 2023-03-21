大雅警分局走訪轄區加強宣導，並以影片分享、溫馨聊天方式，將反詐知識傳遞給長輩們避免再受騙。(警方提供)

大雅警分局走訪轄區加強宣導，並以影片分享、溫馨聊天方式，將反詐知識傳遞給長輩們避免再受騙。(警方提供)

全民普發6000元詐騙簡訊鋪天蓋地 「銀髮彈」反詐更有力 (陳世宗翻攝)

坊間詐騙事件層出不窮，銀髮族是最大受害族群！大雅警分局勤於走訪轄區加強宣導，19日深入潭子東寶社區，以「銀髮彈來襲 轟炸詐騙集團｣為名，告訴長輩們反詐銀髮更有力，帶領大家一起來「炸｣騙集團；透過逗趣的互動讓長輩們自信大聲回應「賀啦｣，警方以影片分享、溫馨聊天方式在現場將反詐知識傳遞給現場長輩們。

警方指出，詐騙方式百百種，各種詐騙新手法、舊手法不斷交替推陳出新，大雅警特於宣導過程中，播放近期火紅的「阿昭署長反詐騙｣宣導影片，將5種高發詐騙手法(假冒親友、假愛情交友、解除分期付款、一頁式購物詐騙與投資詐欺)，提供給長輩們增加防詐、識詐知識，讓長輩們吸收了以後成為親朋好友們的反詐宣導小老師。

因應時事，大雅警特別加強宣導關於政府「全民普發6000元｣政策，衍生出相關詐騙手法，提醒長者們如果收到要領取政府6000元的簡訊時，切記三不守則「不點擊、不填輸、不匯款」，才不會掉入詐騙集團的陷阱。另外更是再三提醒大家，要謹記「一聽、二掛、三查證」的破解心法，讓反詐騙心法深植民眾心中。

警方表示，犯罪預防宣導工作，警方積極努力不鬆懈，宣導列車持續巡迴各地，更絞盡腦汁創新方式宣導，期許吸引到更多民眾目光，願意聆聽吸收正確反詐知識，進而幫助更多民眾免於成為詐騙受害者。

大雅分局長劉雲鵬提醒民眾，近期最新型詐騙手法「全民普發6000元詐騙簡訊」，收到簡訊切記要記得查證，如有疑義可撥打165或110由警察協助。