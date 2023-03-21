魯拉（Luiz Inácio Lula da Silva）的中國行在俄羅斯全面入侵烏克蘭一年後，俄烏戰爭結束的不確定性下，受到全球矚目，但分析家預期魯拉在訪問北京和上海期間，經濟和商業議程將獲得更廣泛的交流和對話。

巴西前總統波索納洛（Jair Bolsonaro）過去4年與中國的外交關係冷淡，波索納洛的兒子、巴西眾議員愛德華多（Eduardo Bolsonaro）甚至將COVID-19（2019冠狀病毒疾病）大流行歸咎於中國；魯拉此次訪問，也代表著巴西與其最大貿易夥伴的和解。

巴西與中國自1993年以來就是戰略夥伴，2009年建立貿易夥伴關係。根據發展工業貿易和服務部外貿處（Secex）的數據，2022年兩國之間的貿易流量為1500億美元，巴西貿易順差為287億美元。

魯拉此時訪中也恰逢中國從COVID-19疫情解封，重新向世界開放，使得經濟合作暨發展組織（OECD）將今年全球經濟成長率由去年11月的預測值2.2%調升至2.6%。這一新預測將巴西國內生產毛額（GDP）成長預期從1.2%下調至1%，並將中國GDP成長預期從4.6%上調至5.3%。

巴西對中國的出口以農產品和礦產品為主，大豆、鐵礦石和石油占一半以上，這3項目在2022年占對中國出口總量的74%。今年1月至2月期間，這一比例仍然很高。

聖保羅大學（USP）經濟學教授西爾伯（Simão Silber）表示，巴西總統去中國是完全合理的，因為中國是巴西的主要貿易夥伴，占2022年巴西出口總額的26.7%。西爾伯指出，這也是魯拉新任期少數正確的決策之一，將巴西推向國際舞台的對外政策。

西爾伯認為，巴西對中國的依賴比中國對巴西的依賴程度更高，中國是每個人都想與其做生意的國家，巴西也需要與中國做更多的生意。

也難怪巴西政府表示希望將對中國的出口議程多樣化，不要只是聚焦於農業和礦產商品，同時擴大再工業化進程的夥伴關係。

巴西外交部亞洲及太平洋司司長薩波亞（Eduardo Saboia）表示，希望中國盡快解決目前對巴西牛肉禁運的問題，使兩國之間的貿易議程多樣化，並更多地關注旨在保護環境及工業和技術發展的夥伴關係，聚焦於再工業化。