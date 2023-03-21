不少民眾會到咖啡店點一杯飲料內用K書，一名網友表示，近日到某路易莎門市想內用，發現內用區全是K書的學生，超低翻桌率讓他忍不住酸，「連路易莎都得斜槓K書中心」，貼文引發兩派網友討論，有人贊同他的說法，調侃「麥當勞退出K書中心的龍頭」，另也有人認為店家並沒有限制內用時間，更沒有禁止內用看書，「什麼時候連咖啡廳都不能做自己的事了？」

原PO近日於臉書社團《路上觀察學院》指出，在連鎖咖啡店路易莎發現不少人內用點1杯飲料、看書，占用一個座位很久，造成翻桌率低，直呼「店家經營不易，連路易莎都得斜槓K書中心。」

根據他上傳的照片來看，每個內用的消費者的桌上不是書本就是筆電，多數人是單獨到店裡消費看書，卻占用兩張桌椅。

貼文引發1.3萬人關注，網友看法兩極，「很討厭這種，要吃東西、喝飲料沒位子」、「其實我覺得這種行為真的很那個，你家沒桌子嗎」、「麥當勞退出K書中心的龍頭」、「麥當勞還有看過在寫書法的人」、「真正想消費的反而都找不到位置坐了」、「在裡面唸書、聊天、充電都無所謂，但請不要一個人佔4個位置，然後筆電插著、書放著好幾個小時人都不在位置上，很沒道德」。

另一派人認為店家沒規定用餐時間，也沒制止在店內看書，「超可悲！店家又沒說不能唸書，在那叫什麼」、「路易莎反而希望客人待久一點好嗎？餓了、渴了自然就點餐了，別以為現在的學生很窮」、「店家都不在乎了，不懂顧客有什麼好講的？」、「在那邊說翻桌率是認真的嗎？你去咖啡廳吃熱炒是不是啊，什麼時候連咖啡廳都不能做自己的事了？」

路易莎創辦人兼董事長黃銘賢曾接受《數位時代》專訪表示，擴大內用不擔心消費者久坐，「台灣人講求翻桌率，但我們又不是賣火鍋的」，加上門市有4成營收來自外帶，由此可見，路易莎並不擔心變相成「圖書館」。