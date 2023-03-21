據新華社報導，當地時間3月20日下午，剛剛抵達莫斯科的中國國家主席習近平應約在克里姆林宮進行此訪中第一次會見俄羅斯總統普丁。習進平表示，中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用；普丁表示，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。雙方期待隔天再次會談。

對於普丁被國際刑事法院（ICC）指控俄羅斯總統普丁涉犯「戰爭罪」，並對此展開調查，新聞稿中並未提及。

報導稱，雙方就烏克蘭問題深入交換意見。習近平強調，在烏克蘭問題上，和平、理性的聲音在不斷積聚，大多數國家都支持緩和緊張局勢，主張勸和促談，反對火上澆油。歷史上看，衝突最後都需要通過對話和談判解決。

習近平表示，不久前，中方專門發表了立場文件，呼籲政治解決烏克蘭危機，反對冷戰思維，反對單邊制裁。中方認為，越是困難重重，越要為和平留下空間；越是矛盾尖銳，越不能放棄對話努力。中方願繼續為推動政治解決烏克蘭問題發揮建設性作用。

普丁表示，俄方贊賞中方在重大國際問題上一貫秉持公正、客觀、平衡立場，主持公平正義。俄方認真研究了中方關於政治解決烏克蘭問題的立場文件，對和談持開放態度，歡迎中方為此發揮建設性作用。

報導稱，習近平抵達時，克里姆林宮司令在下車處迎接。普丁同習近平熱情握手並合影。兩位元首就中俄關係及共同關心的問題進行了深入、坦誠的交流。

習近平指出，十年前他就任國家主席後首次出訪就選擇了俄羅斯，至今記憶猶新。十年來，他和普丁總統保持了密切聯繫。無論是在中共二十大上連任中共中央總書記，還是前不久再次當選中國國家主席，普丁都第一時間發來賀電，他深表感謝。

習近平說，俄羅斯明年將舉行總統選舉。在普丁堅強領導下，俄羅斯發展振興取得長足進展。堅信俄羅斯人民一定會繼續給予普丁堅定支持。

習近平強調，中俄關係發展到今天，有其深刻的歷史邏輯。作為最大鄰國和全面戰略協作夥伴，中俄關係在各自外交全局和對外政策中都佔據優先地位。中國歷來奉行獨立自主的外交政策。把中俄關係鞏固好、發展好，是中方基於自身根本利益和世界發展大勢作出的戰略抉擇。中方同俄方加強戰略協作的大方向堅定不移。中俄都致力於實現國家發展振興，都支持世界多極化，都推動國際關係民主化。雙方要進一步深化各領域務實合作，加強在聯合國等多邊平台的協調配合，助力各自國家發展振興，做世界和平穩定的中流砥柱。

普丁熱烈歡迎習近平對俄羅斯進行國事訪問，對習近平連任中國國家主席再次表示熱烈祝賀。普丁表示，過去十年來，中國各方面發展都取得令世人矚目的偉大成就，這歸功於習近平主席的卓越領導，也證明了中國國家制度和治理體系的優越。

普丁堅信，在習近平主席堅強領導下，中國必將繼續發展繁榮，順利實現各項既定宏偉目標。在雙方共同努力下，近年來俄中關係在各領域都取得了豐碩成果。俄方願同中方繼續深化雙邊務實合作，加強在國際事務中的溝通協作，推動世界多極化和國際關係民主化進程。

中俄兩國元首表示，期待隔天再次會談，規畫未來一個時期中俄全面戰略協作夥伴關係新藍圖。