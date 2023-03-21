去年10月震驚全台的台中神岡桶屍案，死者蔡男的酒店蔡姓女友昨（20）被依殺人棄屍罪起訴，警方發現封屍的桶子被倒入6包水泥，每包約50公斤，瘦小的蔡女不可能獨自完成，不排除有共犯，但警方目前仍無確切證據；蔡女偵訊時態度異常冷靜地否認殺人，還說死者生前對她言語暴力，是恐怖情人。

檢警調查裝屍體的桶子至少被倒入6包水泥，每包約重達50公斤，加上混拌泥沙、攪拌電鑽等，研判身材瘦小的蔡女很難獨自完成，不排除有共犯；不過蔡女始終否認殺人，反控死者生前曾借她上百萬，後來屢次對她言語暴力、情緒勒索並討債，控訴死者是恐怖情人，桶屍案與她無關；連警方都說蔡女態度異常冷靜。

神岡區荒廢廠房去年10月26日傳出惡臭，屋主發現灌水泥的塑膠桶露出1隻手臂，經查蔡女2019年承租廠房，隔年租約期滿，表明續租卻1年多來未繳租，屋主前往清理廠房，駭人聽聞的桶屍才曝光。死者為失蹤3年多的陳男，部分遺體已蠟化，檢警懷疑陳男3年前並非失蹤，而是早已遇害。

陳男家屬指陳生前曾多次以手機傳訊息給女兒等家人，還交代行蹤、去處，檢警才查出是在酒店上班的蔡女，盜用陳的手機與家人通聯，製造他還活著的假象；蔡女案發前曾購買打漿電鑽、防水滲透的保潔墊及透明大塑膠袋等物，且以自己的信用卡付錢，比對竟與棄屍現場相關器具相符。

蔡女與陳男間曾有債務糾紛，她還冒用陳的簽名，偽造債務和解書。檢警鎖定蔡女涉嫌重大，並疑有共犯，但蔡女始終否認殺人，檢方昨偵結，依殺人、遺棄屍體、偽造文書、詐欺未遂及違反電信法等罪起訴。但蔡女1人如何殺人裝桶？且為何殺人？仍疑點重重。

蔡女自去年11月被羈押至今4個月，昨移審後再被羈押。因此案所涉為最輕本刑10年以上有期徒刑案件，將成為台中地院第3件國民法官案，審理難度很高，令人關注。