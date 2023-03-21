男性勃起障礙不僅影響自信心，現在有研究指出，勃起功能障礙者，心肌梗塞的風險也會增加62％，憂鬱症風險增加192％。泌尿科醫師黃冠鈞提醒大家，健康的生活習慣才能有良好的勃起功能。

黃冠鈞在臉書發文指出，根據一份研究顯示，在50～65歲的男性中，勃起功能好的男人，比勃起功能差的男人有更高收入；勃起功能障礙者，心肌梗塞風險會增加62％，憂鬱症風險則增加192％。想要有良好勃起功能，要維持健康的生活習慣、保護自己身體，並有計畫的運動。

●維持良好的生活習慣

黃冠鈞提醒，平時要睡眠充足、飲食均衡、不要抽菸。可補充魚油、鋅、B群、瑪卡等保健品，在許多動物實驗中，這類保健品可改善性能力，也能改善陰莖海綿體的環境。

●保護自己的身體

定期做體檢，了解自己身體狀況。控制好BMI、血糖、血脂及血壓，必要時可諮詢專科醫師。另外，避免會傷害到脊椎以及會陰部運動。

●有計畫的運動

多做有氧運動，建議符合「333」法則：每周3次、1次大於30分鐘、心跳大於130下／分；也可多做骨盆底肌肉訓練，如凱格爾運動。

黃冠鈞指出，目前主流治療包括：口服藥物（磷酸二酯酶抑制劑）、低能量體外震波、負壓助勃器、陰莖內注射藥物。若靠生活型態的調整仍有勃起功能問題，建議前往就醫。