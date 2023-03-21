高中職教官最快2023年退出校園，根據規定，學校每退出1名教官，須改聘「學務創新人力（下稱學創人員）」。有學生團體表示，多名中山女高學生指控學創人員言行不當，不只在晚自習到廁所敲學生門，更曾要求學生不得穿緊身褲，「因為校內有男老師」。中山女高回應，學創人員舉動及措辭確實不恰當，未來將加強在職教育輔導。

學生團體台灣青年民主協會透過臉書發文表示，中山女高學創人員執法過當，引起多位學生不滿透過IG投訴。數名學生提到，緊身褲符合學校服儀規定，學創人員卻要求學生不得穿上，只因為「學校有男老師，所以不能穿」、「是為了保護你們」。

青民協表示，有學生直言，大家從下學期開始包緊緊上學好了，也有學生替男老師抱屈，指責學創人員將男老師當成潛在加害人，用檢討被害人的角度管理學生，完全欠缺教育專業。

青民協表示，另有學生投訴，她的媽媽前幾天幫忙打電話請假，沒過多久便接到學創人員回電，質疑學生幫自己請假。高三學生則說，某天晚自習上廁所，學創人員卻跑來敲門，令人感覺相當噁心、不舒服，連上廁所都要被追殺，「害我屎意全無」。

青民協指出，學生曾多次向教官、學務處及校長反應學創人員的管理問題，得到的回應卻都是「學創人員很辛苦，校方也不想為難他們」，也未見學創人員行為有所改善。

中山女高校長室秘書許惠耳表示，校方接到家長反應後，已在這2天積極處理中，根據校方掌握，要求學生不得穿緊身褲的學創人員，本意希望關心學生，但措辭確實不恰當，造成學生誤會；另有學創人員坦言，由於學生母親電話中聲音過於年輕，而回撥電話。

至於學生反應上廁所被敲門感受不佳，許惠耳說，起因是學創人員與老師巡視時，透過廁所外窗戶反射看見有影子不動，加上附近學生也反應有同學進去廁所內許久未出，才由學創人員上前敲門關心，並非刻意在外等待學生上廁所。

她強調，學生遇到的事情屬於個案，並非通案，校方未來將加強學創人員在職教育輔導，待期中考結束後，會與學生溝通、說明。如學生遇到問題，建議透過服儀委員會、班代大會、校長有約等管道申訴。