參山處去年在梨山、谷關舉辦的「山谷燈光節」深獲遊客好評，並榮獲2023美國「繆思設計大獎」(MUSE Design Awards)「整體燈光設計」項目之最高榮譽「鉑金獎」殊榮。(參山處提供)

參山處去年在梨山、谷關舉辦的「山谷燈光節」深獲遊客好評，並榮獲2023美國「繆思設計大獎」(MUSE Design Awards)「整體燈光設計」項目之最高榮譽「鉑金獎」殊榮。(參山處提供)

參山處去年在梨山、谷關舉辦的「山谷燈光節」深獲遊客好評，並榮獲2023美國「繆思設計大獎」(MUSE Design Awards)「整體燈光設計」項目之最高榮譽「鉑金獎」殊榮。(參山處提供)

參山處去年在梨山、谷關舉辦的「山谷燈光節」深獲遊客好評，並榮獲2023美國「繆思設計大獎」(MUSE Design Awards)「整體燈光設計」項目之最高榮譽「鉑金獎」殊榮。(參山處提供)

觀光局參山處去年底在梨山、谷關舉辦的「山谷燈光節」深獲遊客好評，近期再傳捷報榮獲2023美國「繆思設計大獎」(MUSE Design Awards)「整體燈光設計」項目之最高榮譽「鉑金獎」(PLATINUM WINNER)。參山處長曹忠猷說，繆思設計大獎由美國國際設計獎項協會主辦，在國際創意設計領域深具影響力，參山處以「山谷燈光節」獲獎，讓世界看到大梨山、看到台灣的設計力！

曹忠猷指出，去年12月舉辦第二屆「山谷燈光節」，營造梨山、谷關浪漫的聖誕氛圍，以「璀璨梨山」為題，特別打造兩顆高約28公尺的大雪松耶誕樹，整個璀璨奪目，既絢麗又浪漫，如詩如畫的景象讓整個梨山瀰漫濃濃異國風情，兩盞高達28公尺大雪松聖誕樹搭配一系列佳節慶祝活動，音樂、燈光閃耀夜空，聖誕節慶氣氛滿溢整個山谷。

另外，海拔2011公尺、全台最高教堂「梨山耶穌堂」重新整修完成，更利用五彩繽紛的燈光染色，與耶誕樹相互輝映。谷關則打造成「光之花園」夢幻園區，透過在梨山、谷關設置的許多特色燈飾、廊道打卡點，讓「山谷燈光」脫穎而出，成功獲得殊榮。

曹忠猷指出，期待「山谷燈光節」成為大梨山地區的觀光品牌，吸引更多國內外遊客到梨山體驗多元高山旅遊風情。預定9月舉辦全國最高的「雲端上婚禮」，邀請國內外青年男女來到全國最高的歐式歷史建築教堂，在最接近上帝的地方許下終身諾言，期待再次能打造梨山觀光旅遊的新亮點，再創梨山觀光新話題。