信紘科董事會同步通過股利分派案，決議擬配發每股現金股利4.24元、創歷年新高，盈餘配發率約82.97％，以20日收盤價67.4元計算，現金殖利率達約6.29％。公司將於6月13日召開股東常會，全面改選董事。

信紘科2022年第四季合併營收5.87億元，季減22.39％、年增15.04％，創歷史次高。營業利益0.64億元，季減6.61％、年增達37.12％，創歷史第三高。毛利率、營益率「雙升」至23.27％、10.95％，前者創近1年半高點。

在第四季營收及本業獲利持穩高檔下，信紘科第四季歸屬母公司稅後淨利0.56億元，雖季減12.68％、仍年增達39.81％，創同期新高、歷史第三高，每股盈餘1.26元亦創同期新高，整體營運表現持穩高檔。

累計信紘科2022年合併營收24.67億元、年增達40.09％，營業利益2.32億元、年增達52.51％，配合業外收益跳增1.23倍同步挹注，歸屬母公司稅後淨利2.11億元、年增達62.3％，每股盈餘5.11元，全數改寫新高。毛利率略降至20.93％，營益率則升至9.42％的近4年高。

信紘科表示，公司積極衝刺高科技產業製程的廠務供應系統整合、綠色製程解決方案2大業務規模，受惠整體接單、訂單出貨完工認列需求強勁，配合接單結構優化、精實營運成本與費用良好管控等效益顯現，使稼動率站穩高檔、帶動去年整體營運再創高。

信紘科指出，半導體等產業主要客戶持續推進新廠擴建、產能擴增計畫，使高科技產業製程廠務供應系統整合業務動能強勁，去年大型案件比重升至3成，使廠務供應系統整合業務銷售年增52.07％，營收貢獻自84.32％升至91.52％。

雖然近年營運成本受原物料上漲墊高，但信紘科整體稼動率持穩高檔，並透過業務接單組合優化，針對拆移機二次配業務深化化學領域、並擴增至氣體領域服務效益，配合精進生產效益與深化內部管理綜效，抑制毛利率下滑幅度，營益率則逆勢提升。

展望2023年首季，信紘科表示，目前主要客戶仍維持既有擴建目標計畫，公司整體在手訂單維持高檔水準，且客戶對廠務供應系統服務需求維持穩健，配合持續優化銷售組合、精進生產管理效益，有助營運維持良好成長，對首季營運維持審慎樂觀。