雅茗-KY董事會決議不分派股利。為健全財務結構、提升每股淨值與未來營運發展需要，雅茗-KY決議辦理減資彌補虧損，擬減資1.57億元、減資比率約44.11％，實收資本額將自3.57億元降至2億元。此案將於6月12日股東常會提請議決，並補選1席獨董。

雅茗-KY 2022年第四季合併營收1.65億元，季減29.5％、年減41.04％，毛利率降至40.75％，雙創歷年次低。營業虧損0.68億元，虧損較第三季倍增、但年減1.39％，為歷年第三低。歸屬母公司稅後虧損1.1億元、每股虧損3.13元，雙創歷年次低。

累計雅茗-KY 2022年合併營收8.01億元、年減達45.08％，毛利率降至40.54％，營業虧損2.17億元、虧損年增達91.96％。歸屬母公司稅後虧損2.79億元、虧損年增達1.97倍，每股虧損達7.92元，全數創下歷年新低。

雅茗-KY主力茶飲品牌「快樂檸檬」全球家數2020年達1105家高峰，然近2年規模因中國大陸受疫情衝擊嚴峻而驟減，主因近年中國大陸餐飲市場過度競爭，且消費市場在疫情爆發後大受衝擊，產業競爭態勢惡化導致營運成本大增，嚴重侵蝕獲利表現。

對此，雅茗-KY去年底宣布中國大陸事業將調整轉型，擬改採品牌授權方式，由當地新代理負責「快樂檸檬」品牌經營及業務拓展，且未來不排除尋找合適對象接手中國大陸營運事業，後續擬授權董事長執行尋找合作對象及處分評估等事宜。

雅茗-KY指出，集團營運重心自疫情爆發以來已逐步移向海外市場，以美國為主力發展新市場，目前「快樂檸檬」美國門市已逾100家，目標明年拓展至200家。後續將投資發展更強大的營運管理、供應鏈、數位資訊、顧客會員等系統，以提升美國市占率及競爭優勢。

雅茗-KY預期，營運在中國大陸事業轉型後可望谷底反彈，未來將擴大美國或海外市場版圖、創造成長基石，並持續布建全球供應鏈平台、強化營運基石，同時發展餐飲合盟平台，以合作或投資併購協助海外事業發展，擴大合盟基石，3大基石可望使未來營運重返正軌。