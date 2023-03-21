南僑指出，由於今年農曆春節在1月22日，去年農曆春節在2月1日，實際工作天數較去年同期增加，故營收及與損益均較去年上升。前2月獲利4995萬元，年減48.7%，EPS 0.2元。最主要原因是受元月大陸還是受到解封初期及新年假期等影響。

2022年下半年南僑烘焙麵包零食線投產，今年可望貢獻全年度的營運，將為營收及獲利增加新的動能。另外，南僑泰國正進行第二期新線擴充計劃，嬰兒米果將再增加新的線，都將為營運增加新柴。