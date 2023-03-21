財政部日前宣布普發6000元政策5大管道，統一超及全家響應政策連袂推出優惠，統一超表示，普發6000元現金共有5大領取方式，選擇「ATM領現」的民眾，無須線上登記，自政府開放ATM現金提領日起到全台超過6400家7-ELEVEN門市內的中國信託ATM領取，再享指定CITY CAFE飲品、冰品、飲料、零食以及日用品等十餘款商品買1送1起優惠，讓民眾就近領取6000元現金還能輕鬆消費聰明省。

全家便利商店則攜手台新銀行，凡政府開放ATM現金提領日起，民眾至設有台新銀行ATM之「全家」店舖進行「ATM領現」，即可獲得消費者最愛Let’s Cafe大杯單品美式或單品拿鐵買1送1優惠券。

全家表示，凡至全台「全家」店舖選擇「ATM領現」之消費者，不需預約登記，即可依循簡單5步驟進行提領：步驟一、插入提款卡；步驟二、選擇「全民共享普發現金」；步驟三、輸入提款卡密碼；步驟四、輸入「持卡人之身分證字號或居留證號碼」及「發放對象健保卡號」；步驟五、交易完成，領現6000元，讓民眾可就近選擇鄰近之「全家」店舖進行「ATM領現」操作。