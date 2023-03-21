Luis Urías breaks the ice with a HUGE home run! #WorldBaseballClassic pic.twitter.com/aW75AyuTAV — World Baseball Classic (@WBCBaseball) March 21, 2023

最後一張冠軍門票由日本和墨西哥在21日上演爭奪戰，日本派出「令和怪物」佐佐木朗希登板先發，墨西哥派出左投山多沃（Patrick Sandoval）迎戰，山多沃也是大谷翔平在大聯盟天使隊的隊友。墨西哥靠著1發3分全壘打，暫以3比0領先。

前3局雙方皆未得分，佐佐木朗希數次飆出時速160公里的火球，山多沃首局還連續K掉3位打者，包括第三棒的大谷翔平。

4局上墨西哥搶先發難，連續兩位打者都把佐佐木的火球敲成安打，後面烏瑞亞斯（Luis Urías）上來對著一顆切球揮出大棒，轟出左外野圍牆，3分全壘打！烏瑞亞斯現效力大聯盟釀酒人隊。

4局下半，日本也有兩人上壘，輪到全壘打王村上宗隆，墨西哥被迫開了投手丘會議，山多沃一顆削好球帶上緣的球未能獲得主審青睞，接著一顆滑球攻擊好球帶，成功K掉村上解圍。

日本5局上換了另一位強投山本由伸，並在5局下半取得反攻機會。墨西哥換投厄奎迪（José Urquidy），兩出局被攻佔滿壘，但是近藤健介擊出左外野強勁飛球遭接殺。6局下厄奎迪有些不穩，日本又是兩出局滿壘，源田壯亮居然也是打成左外野強勁飛球遭接殺。