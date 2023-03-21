資深女星劉明珠昔日因參加張菲和費玉清主持的「龍虎綜藝王節目」模仿比賽，模仿歌后姚蘇蓉聲名大噪，因此有了「小姚蘇蓉」及「模仿歌后」的封號，甚至還被本尊直接收她為徒。近日，劉明珠因急性胰臟和胃發炎，引發肺浸潤病毒感染入院十多日，最新病況曝光了。

據《三立新聞網》報導，劉明珠在228當天突然感到胃痛、腰側痠痛，原以為只是腸胃炎，後來半夜緊急送急診，驗血、驗尿指數相當高，檢查發現是急性胰臟和胃發炎，打了消炎止痛藥較為舒緩。隔天做進一步檢查，劉明珠表示：「檢驗報告指數都相當高，醫生告知是肺浸潤病毒感染」。

在病房醒來時，劉明珠形容當下，「我身體一直狂抽搐、發抖，家人全都嚇死了，一旁醫生、護士緊急處理，身體不自覺狂發冷、我發出痛苦哀號聲，枕頭全都濕的，像是倒冷汗一樣，拿了三條棉被給我蓋還是冷爆了，至於真正原因為何也不清楚。」

入院11天後，劉明珠透露當時醫生不讓她出院，建議她多住院觀察幾天。住院休養期間，劉明珠感慨表示：「這趟彷彿鬼門關走一遭，人生跑馬燈都出現了，我平常作息正常，不菸不酒，重視養生健康，罹患嚴重的肺炎，但我卻可以很快治癒，平常真的要把身體養好，要存有可以生病的本錢。」

劉明珠因急性胰臟炎急入院。（圖／劉明珠臉書）

所幸的是，出院休養兩天後，劉明珠回到主持崗位上繼續工作，眾人紛紛驚訝地她的好氣色，她笑稱：「可能腎上激素上升吧！我竟然可以在節目中很大聲唱歌，大家都很懷疑，我像是肺發炎的病患嗎？」