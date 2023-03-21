周日晚間，在瑞士政府促成下，瑞銀（UBS）同意以32.3億美元收購陷入困境的競爭對手瑞信。此外，全球主要央行周日聯手採取行動，以強化全球資金流動性。

周一道瓊指數收漲382.60點或1.20%，報32,244.58點。標普500指數漲34.93點或0.89%，收在3,951.57點，盤中一度漲逾1%。那斯達克指數漲45.03點或0.39%，收11,675.54點。費城半導體漲31.19點或1.01%，收3,114.71點。

芝加哥選擇權交易所（CBOE）用來衡量市場恐慌情緒的波動率指數（VIX）下跌5.33%，收在24.15點。

標普500指數11大類股全漲，能源股漲2.11%，表現最佳；其次為 原物料股漲2.01%。科技股漲0.23%，漲幅最小。

銀行股普遍反彈，標普金融股漲1.19%，銀行股分項指數漲0.6%，KBW地區銀行股指數在上周崩跌後上漲1.5%。

反映中概股表現的那斯達克金龍中國指數跌1.07%。

除了銀行業的風暴之外，市場另一個關注焦點是聯準會周三會後發布的利率決議。在本月早些時候銀行業尚未陷入動盪之前，市場普遍預期聯準會將在3月會議升息50個基點。

根據芝加哥商品交易所（CME）FedWatch工具，聯邦基金期貨現在顯示聯準會按兵不動、將其隔夜利率維持在介於4.5%～4.75%的可能性升至28.4%，而升息25個基點的可能性為71.6%。

美國交易所成交量總計為124.8億股，過去20日均量為126億股。

紐約證券交易所上漲與下跌股數比為1.69：1。那斯達克交易所上漲與下跌股數比為1.05：1。

標普500指數成分股有1檔創下52周新高、8檔創新低。那斯達克指數有33檔創52周新高、298檔創新低。