小編今（21）日精選5件不可不知的國內外財經大事。為避免銀行風暴持續擴大，瑞銀同意出手以約32.5億美元收購瑞信，瑞信雖然躲過倒閉危機，但對於沙烏地阿拉伯、卡達與挪威等瑞信大股東而言，恐需認列龐大的投資虧損。

【1】瑞信賤賣給瑞銀 3大國慘虧

瑞信爆雷面臨龐大投資虧損的大戶還不僅沙烏地國家銀行（SNB），卡達主權基金卡達投資局（Qatar Investment Authority）持有6.8％的瑞信持股，為其龐大投資組合的第六大持股。

瑞信第三大股東為總部設於列支敦斯登的奧拉揚集團（Olayan Group），該集團創辦人為沙烏地阿拉伯商業鉅子。

此外，全球最大主權財富基金挪威央行投資管理公司（Norges Bank Investment Management）亦是瑞信的大股東，同樣面臨龐大的投資虧損。

【2】瑞信AT1債券變壁紙 掀金融市場風暴

瑞銀集團（UBS）同意以30億瑞士法郎收購陷入危機的瑞士信貸，瑞士監管機構將瑞信價值170億美元的AT1（應急可轉債）債券註銷，升高外界對全球銀行業體質的擔憂，並拖累歐洲銀行股與相關債券周一（20日）再度遭遇雙殺。

【3】國發會：第15次景氣循環 估4月是谷底

國發會20日宣布，已認定台灣第15次景氣循環高峰在去（2022）年1月，擴張期為71個月，是景氣循環史上第二長，目前已進入收縮期。至於何時是谷底，國發會說景氣落底訊號已浮現，有可能4月就是谷底，但仍有三大變數。

【4】高通去中化 加速轉單台灣

為了因應半導體市場出現美國陣營及中國陣營的兩極化地緣政治風險，手機晶片大廠高通加快進行晶片生產鏈移轉，過去委由中國晶圓代工廠或封測廠生產的訂單正持續轉單到台灣，第二季完成認證後開始量產，包括台積電、聯電、中華精測、日月光投控、耕興、欣興等合作夥伴直接受惠。

【5】水電雙缺 14檔概念股多頭氣盛

國內「水電雙缺」陰霾籠罩，相關概念股卻乘勢而起，水資源概念股「未雨」綢繆，力麒、山林水、國統等20日逆勢上漲；而電價調漲後再生能源股也吸睛，碩禾、華城等成為焦點，兩大受惠族群扮演股市多頭指標。