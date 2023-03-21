台中市北屯區一名9旬長陳姓老嫗，日前與女兒到社區大樓開會，稱欲如廁獨自前往後就未返回，心急如焚的家屬找了一整天，準備到派出所報警協尋時，即接到豐原警分局合作派出所的來電，原來是老嫗手上的防走失手鍊發揮功用，助警方迅速協助這名長輩返家與親人團圓。

豐原分局合作派出所警員雲昱棋、楊忠諺，於19日下午5時13分許獲報，在豐原區田心路二段有一名老人走失需要協助。員警抵達現場後，即見該名陳姓老嫗已先行被熱心民眾帶至田心路上的麵店稍作休息，店家更暖心提供麵食並協助報案。

警方詢問陳婦身分時，惟陳婦語焉不詳，再詢問附近鄰居皆不知曉她的身分？眼尖的員警發現陳婦手上戴著手鍊，抱著一絲希望查看，果不其然是「防走失手鍊」，警方立刻按手鍊資訊聯繫，順利聯絡上陳婦的家屬前來協助。

警方指出，家屬到所接回陳婦時向警方說，陳婦患有失智症，且曾有走失紀錄，擔心再次發生遂替其戴上防走失手鍊。陳婦於上午8時許與女兒一同至住處的社區大樓開會，過程中老嫗稱欲如廁即未返家，家屬已心急找了一整天，在尋找未果情況下準備報警時，即接到派出所傳來的好消息。

豐原分局長劉其賢表示，目前內政部警政署推動「社區警政再出發」工作，民眾可帶家中遲緩兒童及少年、失智長者、精神病患及身心障礙者等，屬於易發生失蹤或意外的高危險群，至鄰近警察機關洽詢辦理高風險民眾指紋捺印建檔，萬一發生走失事件，能讓警方盡速協助他們找到回家的路，防範未然才是給家人與長輩最好的照顧與保護。