甜點變鹹點顛覆味蕾！台灣貝果品牌好丘 Good Cho’s，將於25日、26日受邀參加在圓山花博舉辦的第一屆《Bon Pain台北麵包祭》，同場還有世界麵包冠軍「王鵬傑」、知名麵包職人「吳克己」等師傅共襄盛舉。現場集結台灣最具話題性的烘焙與餐飲品牌，不論是飽足系麵包、高顏值下午茶、大人系甜點，還是早午餐均有。好丘更大玩創意，把台灣人最喜愛的日式「壽喜燒」結合人氣貝果「起司三重奏」，限時限量推出「壽喜燒起司牛肉貝果堡」。

「壽喜燒起司牛肉堡」以豆油伯辛口純釀醬油為基礎搭配甘甜味霖及洋蔥製作而成，呈現出清甜不膩、層次豐富的壽喜燒醬汁香氣，並加入油脂豐富的美國牛五花，燉煮成軟而不柴的美味，搭濃郁的起司三重奏Q彈貝果，再點綴上紫洋蔥，堆疊出滿足份量。除了鹹口味，也有「酥炸煉乳貢糖貝果條」，以招牌口味「五穀米香」為基底，切條加以高溫油炸，酥炸過後的貝果條，酥脆外殼內部鬆軟，淋上香甜煉乳以及香氣十足的貢糖，一秒化身創意神級甜點。

好丘也在市集現場，帶來網友暱稱「小怪獸」的甜點厚醬貝果和人氣口味的貝果組合，只要來市集攤位，還可獲得好丘主廚私房食譜，運用貝果搭配抹醬或是加上配料，創造出獨具個人風格的貝果三明治。