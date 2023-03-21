北市一名媽媽小美（化名）在交友軟體認識男網友小傑（化名）並與之交往，2人去年6月連續3天在住所發生性行為，事後小美卻指控「第2天」與兒子同睡時，因服用安眠藥無力抵抗之際，遭小傑硬上，但法官勘驗相關證據，發現證據有利於小傑，因此判小傑無罪，可上訴。

據判決書指出，小美（化名）自訴指出，去年4月間，她經網路交友軟體認識小傑（化名），2人開始交往。因小傑不想結婚，她明確告知對方性行為時不可體内射精，但小傑卻多次不顧她反對，於雙方性交時體内射精。

同年6月5至7日共3天，小傑均在她的住所渡過，雙方在此3天皆有性行為，不過小美卻指出6日上午10時許，她與兒子睡在主臥室時，小傑明知她有服用安眠藥睡覺之習慣，趁她因服藥熟睡時，不顧她的兒子睡在身邊，強迫她發生性行為，但她因安眠藥效還沒退去，所以沒有力氣拒絕，在迷迷糊糊之狀態下，遭小傑強制性交得逞。

小傑到案後堅決否認犯行，辯稱當時自己睡在小美家中客房，小美用LINE打電話叫他去她的房間，「她想要性行為，我沒有看到她服用安眠藥，小美也沒有告訴我她有服用安眠藥，我去主臥室找她時，她的意識是清楚的，我們就發生性行為，但我沒有射精」等語。

法庭審理時，小美對其於案發日服用安眠藥後發生效用所需時間，先後證詞前後不一，而有瑕疵，且法官勘驗2人通聯紀錄，發現小美尚能以LINE與小傑傳送、讀取訊息並主動撥打電話及通話，因此難認小美有所謂因服用安眠藥，而致精神、身體狀況陷於不能或不知抗拒程度之情。

而小傑出庭時也證稱，發生性行為後小美有到客房來找他，他還抱著小美睡覺，小美也供稱「有一起睡覺，我不知道有沒有相擁」等語，足認小美於性交行為後，仍主動至小傑所在之客房與其同眠，並於案發後至隔日仍與對方一起渡過。

法官認為，果若小傑確如小美指證對其為乘機性交或（或強制性交）之情，小美為何仍旋即至客房與小傑同眠、容留他於家中、甚至於翌日再與對方發生性行為，因此難認為小傑利用小美不能或不知抗拒之狀態，或以違反小美意願之方法，而與其發生關係。

法官認為，小美提出之事證，不足以認定小傑有何乘機性交（或強制性交）犯行，自無法對小傑遽以該罪相繩，且小美亦無法為充足之舉證，以說服小傑有罪之心證，因此法官依「罪證有疑、利於被告」之原則，判小傑無罪，可上訴。