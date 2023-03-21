根據市調機構預測，2026年全球AI軟硬體和服務支出將超過3,000億美元，相當於台幣9兆元，且2022年至2026年的年複合成長率(CAGR)預計達到26.5%；全球AI安防市場的規模預計將在2026年增長超過4,000億元新台幣，2021年至2026年的年複合成長率(CAGR)更達18.64%，顯見AI安防產業正呈現極速發展趨勢。

晶睿通訊積極擴張AI安防版圖，晶睿通訊產品企劃處處長廖邦廷表示，全球局勢變動快速，讓人們對安全的需求變得多元，因此需要更智能的安防對策，為回應市場趨勢、抓住智慧監控市場商機，自去年起陸續推出跨世代新品，像是去年推出的智慧型雲端監控服務VORTEX，以及近期的智能監控系統VAST Security Station(以下簡稱VSS)，並透過AI技術將這些新品橫向整合，運用智能監控科技升級企業運營效率，滿足客戶對AI安防應用的期待。

晶睿通訊擁有超過23年產業實力，已在全球市場逐步展現成果，為搶占AI安防商機，晶睿通訊於旗下新產品及服務中導入AI分析及邊緣運算，橫向串連智慧雲端監控服務VORTEX及智能監控系統VSS兩大主力產品。VORTEX為晶睿通訊首次跨入軟體服務訂閱制市場的智慧型雲端監控服務，整合AI網路攝影機、雲端影像管理軟體服務；VSS則為結合AI邊緣運算能力的監控站台，支援多種智能影像分析。透過人工智能技術的高度整合，輕鬆迎擊安全痛點，建構360度AI安防解決方案。

晶睿通訊表示，公司AI安防解決方案以邊緣運算能力為基礎，大幅提升影像搜尋速度、精準度、軌跡完整度，賦予傳統監控服務全新應用範圍，並以三大優勢搶市，包含結合強大Deep Search可協助用戶於大數據中快速定位影像中的人物或車輛，透過性別、年齡及衣著顏色，及車型和車體顏色等資訊進行一鍵搜索；智慧影像分析技術Smart VCA透過人車移動軌跡，可自動觸發回應機制，主動通知異常事件；優異成像清晰能力實時提供最佳品質圖像，讓證據調查更可信。

為拓展AI安防解決方案應用場景，晶睿通訊部署多元平台並與策略夥伴Milestone合作。透過將AI技術與其XProtect監控平台的無縫整合，將進一步協助全球用戶更全面、更彈性地建置所需智能監控方案，滿足不同環境場域的安全需求。