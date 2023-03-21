Aunt Stella 詩特莉形象店由台灣頂尖團隊「II Design 硬是設計」規劃，呈現溫馨暖色調。（詩特莉提供）

Aunt Stella 詩特莉形象店獨家販售「酒漬櫻桃黑森林」軟餅乾。（詩特莉提供）

來自東京的手工餅乾名店「Aunt Stella 詩特莉」創立於1982年，於全台擁有20間百貨門市，陪伴眾多貴客共度人生的重要時刻。品牌成立至今已逾40年，今年開出首間街邊店，座落於熱鬧的台北東區，品牌形象店以四大亮點擄獲都會時尚男女的心，包含限定販售款「酒漬櫻桃黑森林」甜點系軟餅乾、精品級獨立包廂婚約諮詢體驗、採用品牌翻新視覺與元素設計之「經典」與「彌月」系列禮盒、及由台灣頂尖團隊「II Design硬是設計」打造的絕美店面。

身為手工餅乾領導品牌，詩特莉特別為形象店專屬打造限定款「酒漬櫻桃黑森林」軟餅乾，以經典黑森林蛋糕為靈感匠心研發、嚴選食材製成，採用72％法芙娜巧克力與法國頂級依思尼奶油為主原料，一入口濃郁香氣撲鼻，餅乾體更融入莓果茶粉，呈現蛋糕內夾餡果醬般的酸甜風味；另添加酒漬櫻桃與酸櫻桃兩種果乾點綴，並以白嫩Q彈的麻糬丁取代蛋糕必備的鮮奶油，為此款軟餅乾增添多層次豐富口感。

「酒漬櫻桃黑森林」軟餅乾每日新鮮現烤出爐，單片售價80元；每片皆以全新品牌視覺元素設計之手拿袋包裝，現場品嚐既優雅且便利；凡購買四片更可加價升級為精緻紙盒裝、搭配新款提袋，做為伴手禮體面又到位。

詩特莉於全台多間百貨皆設有門市，為各地客人提供便利且有效率的試吃諮詢服務。而品牌形象店則為偏好享受慢生活的客群提供不同形式體驗，特別於店內安排設置「獨立式沙發包廂」，打造專屬且舒適的精品級諮詢空間。試吃方面，品牌全新開發設計「質感雙層木盤」，盛裝八款經典餅乾、搭配磅蛋糕與自選飲品，如同正身處質感咖啡廳，享用美式優雅情調午茶饗宴；更將附上一張手繪說明卡，依據不同風味與濃淡度推薦最合適的試吃順序，細細品嚐每款餅乾的美好。

試吃過程中將由專人詳細介紹口味、禮盒設計、客製服務、訂購優惠等細節，亦搭配平板進行說明；另身為目前市面上可提供最完整客製化服務的喜餅品牌，包廂內更規劃「客製禮盒專區」陳列多款樣品，一覽各式客製化選項，致力於為每對愛侶量身打造專屬彼此、獨一無二最具紀念性的喜餅禮盒。

凡至品牌形象店諮詢喜餅並於當日下訂、且折後滿3萬元以上，即獨家贈「老公公老婆婆密封罐組」1組，獻上白頭偕老的祝福；店內更設置婚禮主題長桌陳列婚約禮盒，適合準新人浪漫合影留念。