南韓大勢女團BLACKPINK18、19日於台灣高雄世運主場館開唱，吸引9萬名BLINK（粉絲名稱）到場朝聖，可見BLACKPINK的魅力之大，在全球擁有高人氣的四人更是各大精品的品牌大使，然而，韓國企業也會於每個月計算國內偶像每位成員的個人品牌評價，過往霸榜且名列前茅的BLACKPINK，在3月的評價出爐後，冠軍寶座竟被僅出道半年的新人女團「NewJeans」18歲成員拿下。

南韓偶像成員3月個人品牌評價最新排名曝光後，第一名的寶座由二月才擔任Chanel韓國美妝、時裝與珠寶鐘錶形象大使的NewJeans成員Minji奪下，上個月就已奪冠的她，這個月的數據又比上個月上升4%左右，至於BLACKPINK成員Jisoo與Jennie則位居第二和第三位，雖Jennie數據有上升1.39%，但名次卻退步一名。

事實上，堪稱怪物新人的女團「NewJeans」團名寓意像新的牛仔褲一樣怎麼穿都不會膩，而她們是由韓國籍Minji、Haerin、Hyein，一位越澳雙籍成員Hanni，以及一位韓澳雙籍Danielle所組成，頂著BTS師妹光環於2022年7月才正式出道，且該團成員平均年齡只有16歲，她們以清純無害的外表與多變活潑的曲風擄獲粉絲的心，新歌往往一推出就橫掃各大排行榜。

除此之外，該團更成為時尚圈的新寵兒，從GUCCI、LV、BURBERRY到最新到手的CHANEL，包下多項知名精品品牌代言；團體部分她們在6日宣布成為美國丹寧品牌Levi’s的全球品牌大使及與麥當勞特別聯名；團內大姊18歲的Minji則在14日情人節以成套CHANEL造型登上韓國版《ELLE》封面，宣布拿下CHANEL品牌代言，接棒Jennie成新一代「人間香奈兒」，接著，越澳籍成員Hanni去年 10月正式成為GUCCI品牌大使，也是歷屆中最年輕的一位，沒多久後她再拿下精品彩妝品牌，成Armani Beauty的全球品牌大使。

擁有澳洲混血的Danielle，2023年初成了英國包袋精品BURBERRY的品牌大使，也是繼全智賢後第二位韓國大使，更接連拿下 YSL Beauty代言；14歲忙內Hyein則為 LOUIS VUITTON的品牌大使，最後，雖成員Haerin未接下任何代言，但從她過去私服及活動穿搭都可見DIOR單品，讓粉絲紛紛猜測她將成未來的「人間DIOR」。