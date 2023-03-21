瑞銀收購瑞信，使得市場情緒回穩，周一美股收紅，台股今（21日）以15437.95點開出，上漲超過100點，權值股台積電上漲4元，觸及516元，金融股龍頭富邦金與國泰金也反彈漲近1%。

台股（20日）下跌32.99點，收在15419.97點，成交值為1896.98億。三大法人外資及陸資賣超、投信買超、自營商賣超，合計賣超31.45億。自營商賣超16.36億，投信買超32.74億，外資及陸資賣超47.83億。

歐洲、美國銀行接連暴雷，但在政府出手下，市場恐慌情緒獲得緩解，周一美股四大指數開低走高收紅，道瓊上漲382.60點（或1.20%）至32244.58點，那斯達克指數漲45.02點（或0.39%）至11675.54點，標普500指數小漲34.93點（或0.89%）至3951.57點，費城半導體指數勁揚31.19點（或1.01%）至3114.71點。