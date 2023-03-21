一名嫁到台灣的波蘭的女孩蜜拉分享，在台灣很常去超商買豆漿，但每次都要等退冰才喝，直到台灣老公告訴她，超商店員可以幫忙加熱豆漿，才讓她鼓起勇氣尋求協助，沒想到貼心的店員竟然從此以後都記得，每次看到她都會主動問要不要幫忙加熱，讓她感到很貼心，也直言人與人之間的相處如此融洽，是她最喜歡台灣的地方，也是她旅居多國以來，認為台灣最珍貴的價值之一。

來自波蘭的蜜拉日前在臉書上分享，在台灣生活她常常會去超商買豆漿喝，但因為她比較怕冷，所以每次都會放一陣子，等到飲料退冰了後才喝，後來老公告訴她，超商可以幫忙微波加熱豆漿，讓她非常驚訝。

蜜拉表示，她的個性比較內向，因此不太敢和店員互動，聽到老公的話主動請店員幫忙加熱，沒想到之後再去超商買豆漿，她再也不用自己主動提，店員都記得並主動詢問是否要幫忙加熱，讓她感覺心裡面暖暖的，真的很貼心。

蜜拉指出，這樣的事情對很多台灣人來說，可能真的不算什麼，但對她而言，這完全就是她喜歡台灣的地方，人與人之間的關係竟然可以這麼和諧融洽。

蜜拉也說，在波蘭的商店買東西的時候，她總是很緊張，必須事先確認自己有小鈔或信用卡，因為若手上只有大鈔，結帳的物品又不貴，很容易會收到店員的白眼，甚至還會有店家拒賣東西，當然不是所有的商店都這樣，但相信很多波蘭人都有類似的不舒服經驗，而她在這樣的環境下長大，導致她很害怕與店員互動。

蜜拉坦言，她在台灣永遠不需要擔心這樣的狀況，很多台灣人可能習慣了，但她去過世界上不少地方，這就是台灣珍貴的價值之一，每次回到波蘭以後，也是成為她最想念台灣的事情之一。