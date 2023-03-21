●瑞士信貸（Credit Suisse）在美掛牌股票周一股價腰斬，終場崩跌53%，瑞銀集團（UBS Group）股價漲3.3%。在瑞士政府促成下，瑞銀同意以30億瑞郎（約32.3億美元）收購陷入危機的瑞信，同時瑞士監管機構也將瑞信價值約170億美元的額外一級資本（Additional Tier 1 Capital，簡稱AT1）債券「一筆勾銷」。媒體報導，全球主要固定收益投資管理公司PIMCO是瑞信AT1債券最大的持有人。

●紐約社區銀行（New York Community Bancorp）大漲31.7%，其子公司已經與美國監管機構達成協議，將收購Signature Bank的存款和貸款業務。總部位於紐約的幣圈友好銀行Signature Bank在一周前宣告關閉，已由美國聯邦存款保險公司（FDIC）接管。

●PacWest Bancorp股價上漲10.8%，該地區銀行稱存款流失的情況已經穩定下來。

●亞馬遜跌1.25%，收在97.71美元。繼今年初裁員1.8萬人後，該電商巨頭宣布將再裁員9,000人，新一輪裁員將在未來幾周進行，主要將影響雲端運算、人資、廣告和Twitch遊戲影片串流媒體等部門。執行長賈西（Andy Jassy）在給員工的通知中表示，基於經濟情勢與前景不明，我們決定進一步精簡成本與人力。這是一個艱難的決定，但長期而言，這是對公司最好的決定。根據Layoffs.fyi網站統計，今年來已有503家科技公司裁員，總計已裁減14萬8,165人。