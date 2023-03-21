明天開始就是19年才逢1次的「黑兔雙春閏二月」，命理專家小孟老師指出，依照傳統習俗，出嫁的女兒要帶豬腳麵線回娘家給父母添壽；且在閏二月期間，不宜對父母發脾氣、送禮「做一不做二」，也不宜遷墳。

小孟老師在臉書發文指出，今年閏二月為癸卯兔年，因此今年共有384天，由於一年裡天數拉長，民間相傳一年天數越拉長，象徵長輩越容易減壽，因此需要在閏二月到來前就要幫父母添壽。

小孟老師表示，已婚的女兒要在閏二月帶豬腳麵線回娘家，若父母都健在，要成雙成對要買豬前腳或豬後腳；若只有父親在，就買豬前腳，只有母親在，就買豬後腳。

閏二月也有其他3大禁忌：不宜對父母發脾氣、禁閏月後送禮、不移遷墳。小孟指出，閏月對父母較為不好，因此不宜在這個月份惹怒父母。

古人古禮有「做一不做二」的民間習俗，因此要在閏月開始前送禮或買豬腳給長輩，今年國曆3月22日到4月19日是送禮最佳時機，若可以在今（3／21）日更好，搶在閏二月開始前送禮替父母補壽。

另外，小孟指出，閏月為一年多出來的日子，鬼門不會開，往生者不會出入陰陽界，千萬不可遷墓。

★《中時新聞網》提醒您：民俗信仰僅供參考，請勿過度迷信！