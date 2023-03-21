俄羅斯國防部表示，兩架美國B-52戰略轟炸機飛向俄國邊境後，一架蘇愷35（Su-35）戰鬥機今天在波羅的海緊急起飛；但在這兩架B-52轟炸機離開後，蘇愷35也返回基地。

一架美國無人機14日在被俄羅斯戰機攔截後墜入黑海，這是俄國去年2月全面入侵烏克蘭以來，外界已知的首起美俄直接軍事交鋒事件。

路透社報導，俄羅斯國防部在通訊應用程式Telegram上說：「3月20日，西部軍區防空部隊的雷達於值勤時，在波羅的海（Baltic Sea）海上發現兩個空中目標，向俄羅斯聯邦（Russian Federation）國界方向飛行。」

俄羅斯國防部指出，那兩個空中目標是美國空軍B52H戰略轟炸機。

俄羅斯國防部稱，一架蘇愷35戰鬥機隨即升空，防止邊界遭到侵犯，並補充說：「在外國飛機離開俄羅斯邊境後，俄羅斯戰機就返回其基地的機場。」

俄羅斯國防部表示，蘇愷35那次飛行嚴守國際空域使用的原則，並說：「俄羅斯聯邦的邊界，是不容許侵犯的。」