47歲女星李心潔2002年以電影《見鬼》榮獲金馬影后，最近監製、執導《孩子，你好嗎？》系列紀錄片，多角度探討教育議題。忙於工作的同時，不忘更新社群平台，近日po與3位女神的合照，感性地表示：「終於相聚在同一城市」，4人近素顏的美貌，讓網友驚呼：「都好凍齡。」

李心潔20日在臉書分享一張與許茹芸、梁詠琪和楊采妮的合照，有感而發地寫道：「這一晚，我們相聚了。從不同的城市風塵僕僕而來，終於相聚在同一個城市裡，看著想念已久的姐妹，心中僅是感動。」接著，她感慨時間雖帶走許多日子，但帶不走閨密堅定不移的情感，「這一晚，我們在傾訴和聆聽彼此的話語裡，再次沐浴在滿滿的愛和溫暖裡。」

照片中，李心潔、許茹芸、梁詠琪和楊采妮幾乎沒有上妝，大方素顏入鏡，即便四位女神均年近半百，外型依舊年輕，讓網友驚嘆：「依然少女」、「都凍齡了，美美的」、「天后宮，都是女神」、「4位凍齡超有力的」、「樣子還很少女喔」、「美少女組合，到底是吃了什麼」，也被她們真摯的友誼感動到，連音樂人黃韻玲都按讚。

李心潔、許茹芸、梁詠琪和楊采妮人美心也美，2007年共同創立小黃花慈善基金（Little Yellow Flower），理念是幫助世界各地的弱勢兒童，近年更策畫監製拍攝《孩子，你好嗎？》系列紀錄片關懷兒童教育，四人對兒童議題上的貢獻良多。