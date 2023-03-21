韓國女子天團BLACKPINK（BP）上周旋風訪台開唱兩天，從買票、排周邊、公關票等都掀起不小的風波，其中這回不少藝人都在社群網站打卡參加了BP演唱會，但部分藝人先前卻看不出是BP的歌迷，導致被指廣發公關票。對此，知名網紅廣告小妹發文，坦言先前BP來紐約開唱，朋友有票問她要不要去看，但她自認不是真正的粉絲，便拒絕了。

製作人詹仁雄昨在臉書發文證實絕對有公關票的存在，且位置可能還不錯，「圈內人都知道，在開賣前其實透過些關係不難，至少位置能好些，這不是秘密」，並指出演唱會大多會先請贊助或特地廠商購買，以確保不賠錢，導致正式對大眾開賣時只剩不到5成的座位，而這也是常常聽到演唱會秒殺的主因。

對此，廣告小妹昨(20日)也發文，強調：「先說個人立場，我完全支持公關性質票，公關本身就是一件很值得也必須去做的事情」，先前BP在紐約開演唱會，她也被朋友問要不要去看，但她覺得「極其難買的演唱會票應該留給真粉去看（無論是不是特權票）」，並不忘補充她是Bigbang的鐵粉，先前靠自己買到紐約場那刻真的很感動。

廣告小妹發文。（圖／翻攝自凡槿（廣告小妹）臉書）

廣告小妹表示笑說：「我仍然要自誇一下。當初排除萬難去看演唱會，幸好有看到！！！如今不會再看到五人同台演出了」，也希望所有的粉絲都能體驗一下親自朝聖心中偶像的機會，引來粉絲回應：「這種感覺跟我有聽到S.H.E最後兩場演唱會一樣，真的是感到很慶幸」、「搶到張學友演唱會門票的我激動了好久」、「公關票我是沒什麼意見啦！也知道這個東西存在的必要性，但妨礙其他買票進去看演唱會的人來說很欠打」、「可是真的覺得公關票去聽的人真的很討厭（有喜歡就算了，如果沒有喜歡，還在當場滑手機，或不會接歌手的哏，真的不要去。有很多真的粉絲，很想要那張票的⋯）」。