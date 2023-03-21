俄羅斯攻打烏克蘭被西方國家制裁後，俄羅斯與中國的貿易往來更加頻繁，根據外媒報導，俄羅斯已超越沙烏地阿拉伯，成為中國最大的石油供應商，報導稱中國買家以大幅折扣搶購受制裁的俄油，西方對普丁出重手，看似白忙一場。

《路透》報導，中國海關總署的數據顯示，中國2022年從俄羅斯進口的原油量為8625萬噸、成長8%，相當於每日進口172萬桶，從美國進口的原油量，則大幅下降31%至789萬噸。統計今年前2月，中國從俄國買進的原油年成長23.8%

報導指出，沙烏地阿拉伯過去是中國最大的原油供應國，去年向中國銷售8749萬噸原油，每日約175萬桶，俄羅斯則排名第2。不過如今情況翻轉，中國今年大量買進俄油，俄羅斯已成為中國最大的石油供應來源國。

除了中國，印度也大力搶購打折後的俄油，根據Kpler數據，俄羅斯對印度的石油出口大幅上升，今年1月來到每日近200萬桶，逼近中國250萬桶的原油出口量。知情人士表示，俄國為了避免被西方制裁，皆以非美元貨幣進行石油交易，此外，中美關係緊張，也將動搖美元在國際間的主導地位。