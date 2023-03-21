台中一名張小姐確診過後已三個多月，卻時常咳嗽，喉嚨有痰也咳不出來；上班時同事聽到她的咳嗽聲馬上保持距離，連中午午餐也找理由不跟她一起共餐。她誤以為確診沒康復，去多家醫院及診所看病照X光及抽血皆無異常，多次快篩、自費COVID-19PCR皆是陰性；後轉到大甲順安醫院看診，醫師檢查發現，患者是過敏導致鼻涕倒流而咳嗽不停，經治療才獲得改善。

大甲順安醫院醫師吳華玉說，該名患者自述，確診後三個月以來，喉嚨一直有異物感，晚上睡覺一躺下來更不舒服，嚴重影響到生活，上班時不停咳嗽，主管也頻繁關心，請她到醫院看診，無奈看了很多診所皆沒改善；尤其最近早晚溫差大，讓她喉嚨癢更嚴重，不僅眼睛癢，晚上乾咳還影響睡眠。

順安醫院醫師吳華玉診治個案，曾有患者因鼻涕倒流導致咳嗽不止。（示意圖／順安醫院提供）

吳華玉指出，經進一步檢查，發現患者鼻黏膜蒼白、水腫，合併有鼻涕倒流。詢問患者過去是否有過敏性鼻炎病史？張女回覆有鼻塞、喉嚨癢、乾咳，沒有打噴嚏流鼻水症狀，不知道自己是不是過敏性鼻炎。

吳華玉說，患者因過敏引起鼻涕倒流而咳嗽。根據醫學報導，慢性咳嗽當中，以鼻涕倒流的情況最常見。鼻涕倒流引起的咳嗽，都是在晚上睡覺或清晨起床時候更加嚴重。患者經過一個月的第二代抗組織胺藥物及局部鼻噴劑，並衛教她騎機車戴口罩，及勤打掃居家環境減少過敏原，患者已不再乾咳，睡眠也改善，不再擔心是COVID-19造成病變的問題。

吳華玉強調，鼻涕倒流是個正常現象，正常的鼻腔跟喉嚨的腺體在1天之內，會分泌1000c.c左右的黏液，清潔黏膜潤濕空氣或清除空氣當中的異物。鼻腔喉嚨分泌的黏液當中，有三分之一會從鼻子流出，其他則是往喉嚨方向流下，被吞入胃中，當鼻涕製造過多鼻涕排不出去，甚至因為感染造成鼻涕太稠就會讓人困擾。