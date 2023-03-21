112學年度大學繁星推薦管道共66校參與招生，提供1萬5989個名額，今天上午9時公告第1到7類學群錄取名單及第8類學群第1階段篩選結果，考生可上大學甄選入學委員會網站查詢。

「繁星推薦」管道為實現區域均衡，篩選時著重高中學業表現、全校排名百分比，相對於競爭激烈都會區明星高中，偏鄉、社區型高中學生較占優勢。

繁星推薦共分為8類學群，其中第8類學群包含醫學系和牙醫系，考生通過第1階段篩選後，還須參加第2階段指定項目甄試。

第1到7類學群錄取學生取得校系入學資格，無論是否放棄，一律不能報名大學「申請入學」管道及「科技校院日間部4年制申請入學聯合招生」第1階段篩選。

第8類學群通過第1階段篩選考生須於5月18日到6月4日期間參加第2階段甄試（面試），各大學將於6月5日前公告錄取名單，並上傳結果（含成績複查）到甄選會，甄選會6月7日公告最終錄取名單。（編輯：李明宗）1120321