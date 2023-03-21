中國民航局網站20日晚間消息，2022年3月21日，東方航空雲南有限公司波音737-800型客機（註冊號B-1791），執行MU5735昆明長水機場至廣州白雲機場大陸國內定期客運航班。13時16分飛機從昆明長水機場起飛，64分鐘後偏離巡航高度8900米快速下降，墜毀於廣西壯族自治區梧州市藤縣埌南鎮莫埌村附近。機上123名旅客、9名機組成員全部遇難。

截至目前，技術調查組開展了現場勘查、數據檢查、人員訪談、實驗分析等大量工作，但由於事故非常複雜、極為罕見，調查還在持續深入進行中。

消息稱，中國民用航空局依據中國民航規章《民用航空器事件技術調查規定》（CCAR-395）和《國際民用航空公約》附件13《航空器事故和事故徵候調查》的有關規定，會同有關部門對事故開展了深入、細緻、嚴謹的技術調查工作。

一年來，技術調查組對飛機殘骸進行詳細檢查，確定墜地前飛機關鍵操縱部件可能的工作狀態，對100餘件重要殘骸進行實驗，分析損壞原因；對機組成員的資質能力、航班運行、飛機適航維修、航空公司組織管理等情況開展調查；對空中交通管制服務，機場地面保障，旅客、行李、貨郵的安檢和裝載，危險品載運等情況開展調查；結合相關數據對飛機最後階段飛行狀態進行分析，使用飛行模擬機和真機開展模擬驗證。

截至目前，技術調查組開展了現場勘查、數據檢查、人員訪談、實驗分析等大量工作，但由於本起事故非常複雜、極為罕見，調查還在持續深入進行中。後續，技術調查組將在前期工作基礎上繼續開展原因分析及實驗驗證等工作，並根據調查進展情況及時發佈相關資訊。