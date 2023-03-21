台中豐原區一名前空姐李姓女子遭控對公婆家暴，法院核發保護令後，她又與丈夫吵架心生不滿，竟一怒朝丈夫淋油點火，丈夫45天後死亡；李女因家暴公婆先被依傷害罪判刑6月，原本今（21）期滿將出獄，前夫家人對此惴惴不安，擔心她又會鬧事，但獄方今回應李女因另案將續押，確定出不了獄。

台中高分院依殺人罪判李女15年徒刑；據了解李女去因常在網路發文佯稱遭公婆家暴，去年3月9日公婆被法院核發「暫時保護令」，李女也因家暴傷害案遭判6個月，刑期在今（21）期滿，李女的殺人罪將會上訴中，離三審定讞服刑前還有一段時間，前夫家人原擔心李女出獄後又會亂事；據ETtoday報導，獄方今回應李女因另案今天將繼續接押，目前在監內狀況一切正常。

46歲李姓前空姐與丈夫因愛鳥相識、相戀，交往5個月後結婚，李女婚後多次在臉書控訴遭公婆霸凌，還被婆婆咬傷手臂、潑辣椒油等等，讓網友公審。婆婆也反控她勒頸、腳踹及砸毀物品、威脅縱火燒房子等行為，法院前年3月9日核發保護令，李女因此心生不滿。

事隔2日，李女清晨與楊姓丈夫發生口角，李女一怒竟朝對方澆淋汽油點火，導致丈夫全身80％的面積二度灼傷，經搶救45天後仍宣告不治死亡，李女事後辯稱「只是想嚇嚇他」，並無殺楊姓丈夫犯意，還說她因此灼傷，自行拿滅火器撲滅住處火勢；台中地院依殺人罪判刑15年。